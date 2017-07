O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participa neste sábado de cerimônia na estação naval Norfolk, em Virgínia, para entrega de um navio de guerra avaliado em US$ 12,9 bilhões.

O navio é o primeiro da próxima geração de porta-aviões de propulsão nuclear, com construção iniciada em 2009 e finalizada em setembro de 2015, com custo de US$ 10,5 bilhões. Fonte: Associated Press.