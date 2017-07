Diego será poupado no Flamengo diante do Coritiba; prioridade é a Copa do Brasil

O meia Diego foi poupado do treinamento desta sexta-feira do Flamengo, no CT George Helal, na zona oeste do Rio, e será desfalque para o técnico Zé Ricardo na montagem da equipe que enfrentará o Coritiba, neste sábado, às 19 horas, no estádio Luso-Brasileiro, na capital fluminense, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O departamento médico do clube rubro-negro detectou um desgaste muscular no jogador e a comissão técnica decidiu preservar Diego para o confronto diante do Santos, na quarta-feira que vem, em Santos, na partida da volta válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Flamengo venceu por 2 a 0.

Zé Ricardo encerrou nesta sexta-feira a preparação para o duelo contra os paranaenses. O comandante tem sofrido muita pressão devido à sequência negativa de resultados. A equipe flamenguista vem de uma derrota – em casa, para o Grêmio – e dois empates – contra Cruzeiro, fora, e Palmeiras, no Rio – no Brasileirão.

O meio-campista colombiano Cuellar defendeu o trabalho do treinador rubro-negro, disse que considera normal a pressão por resultados em um clube com a dimensão do Flamengo e ressaltou a importância de fazer um grande jogo contra o Coritiba.

“No Flamengo é normal, né? (a pressão). Desde quando cheguei tive que lidar com isso. Se não ganhar em casa, a cobrança da torcida é normal, para nós e para o treinador, obviamente. Mas confiamos muito nele (Zé Ricardo). Não à toa, esta há tanto tempo no Flamengo. É difícil se manter num time grande como o Flamengo. Mas temos feito boas partidas, não conseguimos os três pontos no Mineirão (contra o Cruzeiro) e na Ilha (contra o Palmeiras) mas estamos no caminho certo”, analisou o jogador.

O elenco rubro-negro permanece concentrado nas dependências do Ninho do Urubu (centro de treinamento) para a partida contra os paranaenses. O Flamengo está em quarto lugar na tabela de classificação do Brasileirão com 25 pontos, 12 atrás do líder Corinthians.