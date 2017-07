Cuca confirma estreia de Deyverson e Jailson como titular no Palmeiras

O técnico Cuca confirmou a presença de dois jogadores do Palmeiras para o jogo de domingo, contra o Sport, na Arena Pernambuco, pelo Campeonato Brasileiro. O time terá a estreia do atacante Deyverson, recém-contratado pela equipe, e pelo segundo jogo seguido, o goleiro titular será Jailson, e não Fernando Prass, dono da posição desde o início da temporada 2013.

“Ele (Jailson) segue na equipe”, disse Cuca em entrevista coletiva no hotel da equipe. Apesar da troca, o treinador elogiou o antigo titular. “O Fernando é um cara para ser espelhado, inclusive pelo Jailson. E ele pode voltar, é natural. Eu tenho confiança nele também, assim como tenho no Jailson. O Jailson sempre apoiou o Fernando, e como o Fernando fez no Rio. Após o jogo, ele foi cumprimentar o Jailson. Somos uma equipe”, afirmou.

Cuca afirmou que sentiu ser o momento de preservar Fernando Prass. “O goleiro quando tem uma falha pequena, uma ‘microfalha’, ela não passa despercebida. Quando tem uma falha normal e ela passa como uma grande falha, eu acho que é hora de a gente preservá-lo”, disse. Em partidas anteriores, o então titular havia admitido erros em alguns gols sofridos.

O primeiro jogo de Jailson como titular foi no empate em 2 a 2 com o Flamengo, no Rio, na quarta. A alteração foi a principal novidade para a partida e o novato no gol se destacou, ao defender o pênalti cobrado pelo meia Diego, no segundo tempo. A atuação de Jailson aumentou para 20 jogos a série de invencibilidade dele pelo Brasileiro. O goleiro jamais perdeu pela competição.

Na Arena Pernambuco, o Palmeiras terá ainda a estreia do atacante Deyverson. “Ele precisa de rodagem. Então, automaticamente ele vai jogar, uma parte do jogo. Vamos analisar que parte do jogo ele vai jogar. No meio de semana (Copa do Brasil), ele não vai poder jogar, então vamos ver a melhor parte”, disse Cuca. O jogador ficará fora da partida com o Cruzeiro, na quarta, por não ter sido inscrito na competição.

Deyverson estava no Alavés, da Espanha, custou R$ 18 milhões e não viajou com o grupo para o Rio para ficar em São Paulo aprimorar a forma física. O atacante reforçou o elenco no Recife junto com o zagueiro Edu Dracena. A chegada deles ajuda o time a contornar o problema de cinco desfalques. São quatro jogadores fora por cartão amarelo (Michel Bastos, Tchê Tchê, Dudu e Borja) e mais o lesionado Willian.

Por isso, Cuca prometeu novidades na formação titular no domingo. “Às vezes é melhor colocar um jogador descansado. Precisamos fazer essa avaliação. Tem jogadores que não estão registrados na Copa do Brasil. Vamos usar a força do nosso plantel, que eu confio muito”, comentou.