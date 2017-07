Fred admite responsabilidade dos jogadores na saída de Roger Machado no Atlético

O centroavante Fred, do Atlético-MG, reconheceu em entrevista coletiva nesta sexta-feira, em Belo Horizonte, a responsabilidade do elenco na má fase da equipe que resultou na demissão do treinador Roger Machado, confirmada nesta quinta. Fred lamentou a saída do antigo treinador.

“O futebol no Galo tem uma hierarquia. Ele (presidente do clube, Daniel Nepomuceno) citou a oscilação do nosso time e a gente já conhece o futebol, sabe o que acontece. Nos sentimos responsáveis pela saída do Roger. Talvez se a bola tivesse entrado nos últimos jogos…”, lamentou o atacante. “A gente sabe que futebol é resultado. A gente sabe que o Roger é um grande profissional e já já vai estar em um grande clube”, destacou.

Fred elogiou a escolha de Rogério Micale para substituir Roger Machado. O atacante destacou as qualidades do novo treinador e garantiu que ele terá todo o apoio dos jogadores para buscar a recuperação do time no Campeonato Brasileiro e para a sequência da equipe na Copa Libertadores e também na Copa do Brasil.

“Um cara sério, que gosta de jogar para a frente. Bom no trato de vestiário. A gente sabe também que saiu daqui do Galo. Conhece o ambiente e a torcida. Vamos estar de braços abertos para recebê-lo da melhor forma e fazer de tudo para encontrar o nosso melhor jogo o mais rápido possível”, declarou Fred.

O Atlético-MG voltará a campo no próximo domingo, às 19 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, para enfrentar o Vasco, em jogo da 16ª rodada do Brasileirão. O time mineiro tem 20 pontos – mesma pontuação da equipe vascaína – e ocupa a 11ª posição na tabela da competição.