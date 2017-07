Ana Stoppa finaliza publicação sobre Projeto Primavera com alunos do ABC

A escritora andreense de livros infantis e poesia, Ana Stoppa, acaba de finalizar mais uma obra de seu rico acervo composto por 19 publicações. O livro I Antologia Projeto Primavera – “Plante, O Planeta Agradece!”, é resultado de um projeto que nasceu em 2012, com o objetivo de envolver alunos do ensino fundamental com questões relacionadas a defesa do meio ambiente.

Na oportunidade a escritora convidou escolas públicas da região para participarem da ação e criou um concurso pedagógico, no qual as crianças são as protagonistas, já que participaram com a produção de redações e poesias alusivas ao tema ambiental. Os textos mais interessantes foram selecionados pelas próprias escolas e agora compõem a nova publicação de Stoppa.

A primeira edição da publicação conta com 500 exemplares, custeados pela autora, que serão distribuídos gratuitamente para cerca de 400 alunos da rede de ensino público de Mauá e Ribeirão Pires, que tiveram os textos selecionados e publicados.

“Nesta obra estão os textos autorizados de 2012 e 2015 e cada aluno que teve o conteúdo publicado vai receber uma edição gratuitamente”, afirma Ana, em entrevista ao RDtv, nesta sexta-feira (21). As duas primeiras escolas estaduais que receberão a visita da escritora, no início de agosto, são a Professora Irene Silva Costa e Olavo Hansen, ambas em Mauá. As agendas ainda serão fechadas para as visitas nas demais unidades.

E não para por aí. Stoppa adianta que já são cerca 1200 textos selecionados dentro do projeto, e com isso, uma nova publicação já está programada para sair em 2018. “Vamos lançar no dia do meio ambiente do ano que vem (5 de junho) com os textos de 2016 e 2017”, adianta.

Em todas as escolas que visita fica uma marca, é ponto chave do projeto o plantio de uma muda árvore em conjunto com os alunos. As crianças que produzem as redações recebem diploma de amigo do meio ambiente, assim com os educadores e as escolas, e os primeiros colocados uma medalha de honra ao mérito.

“O objetivo do projeto é resgatar a autoestima dessas crianças, mostrar que eles são capazes”, ressalta.

Reconhecimento

A escritora Ana Stoppa tomou posse na quinta-feira (20) e agora ocupa a cadeira número 9 da Academia de Letras da Grande São Paulo. Em seu currículo como escritora já são 19 títulos publicados, 11 deles de literatura infantil. Os dois mais recentes, lançados esse ano, são: Cacau O Cachorrinho Legal e Caó o Cavalinho de Um Olho Só.

A Academia de Letras da Grande São Paulo, criada em 1981, é uma instituição cultural, sediada em São Caetano, cujo objetivo é o cultivo da língua e da literatura nacional. A entidade possui 40 membros efetivos e perpétuos, e dois sócios correspondentes.

Outro trabalho relevante da escritora, que também é advogada (diretora de Ação Social da Ordem dos Advogados do Brasil – Santo André), e ambientalista é voltado para o desenvolvimento e incentivo à leitura em unidades escolares públicas, inclusive fora do Brasil, em países como Itália e Portugal. São mais de 100 escolas visitadas por Stoppa, que já realizou distribuição gratuita de cerca de 50 mil livros.