Levantamento feito pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) mostra que as reclamações por falta d’água na cidade cairam 71,5% entre fevereiro e junho deste ano. Para o governo do prefeito Paulo Serra (PSDB), a redução do índice se deve às medidas de combate aos vazamentos e pela retomada do diálogo com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

O Semasa registrou 5.645 reclamações por falta d’água em fevereiro deste ano e 1.605 queixas em junho. Referente aos dados do mês passado, houve uma redução de 73% em comparação ao mesmo período de 2016, quando registrou 5.926. Na comparação do semestre, a queda também foi significativa: 54%. Foram 33.016 reclamações entre janeiro e junho de 2016, contra 15.122 nos primeiros seis meses de 2017.

Em 2016, a vazão de água média enviada mensalmente pela Sabesp a Santo André era de 1.987 litros por segundo. Já neste ano a média está em 2.250 litros por segundo. Além do aumento no volume de água entregue pela companhia estadual, houve também melhora significativa na regularidade do fornecimento ao longo do dia, principalmente nos períodos de maior consumo.

Combate a perdas d’água

Em março, a Prefeitura de Santo André, por meio do Semasa, lançou a “Operação Caça-Vazamentos”, que tem trabalhado em diversas frentes com o objetivo de combater as perdas de água e garantir maior regularidade no fornecimento.

Desde o início do ano, a autarquia já atendeu cerca de 10 mil ordens de serviço para reparos de vazamentos em redes e ligações de água na cidade. Além disso, também foram executados 406 metros de remanejamento de redes antigas.

Outra medida adotada pelo Semasa para combater as perdas de água do sistema foi a instalação de uma VRP (válvula redutora de pressão) na rede da rua Evaristo de Morais, no Jardim Stella. O equipamento fica instalado junto à tubulação de água com o objetivo de reduzir a pressão da água para níveis mais adequados, melhorando o sistema e sua eficiência. Até o fim do ano a autarquia pretende instalar mais quatro equipamentos do tipo nos setores Paraíso, Vila Vitória e Miami.

Boletim

O Semasa também passou a divulgar neste ano em seus canais virtuais (site, Facebook e aplicativos para aparelhos móveis) um boletim diário com as intervenções ou manutenções realizadas que ocasionam a necessidade de fechamento do abastecimento de água.

O objetivo é oferecer mais transparência ao usuário – com um canal de informação mais ágil, quem vive no entorno de locais onde há uma manutenção fica alertado sobre a possibilidade de interrupção no abastecimento de água em função do serviço.