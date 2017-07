Bolsas de NY fecham em queda, mas S&P 500 e Nasdaq têm ganho semanal

As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam queda nesta sexta-feira, 21, mas o S&P 500 registrou ganhos semanais impulsionados por bons resultados nos balanços das empresas.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,15%, aos 21.580,07 pontos; o S&P 500 recuou 0,04% e fechou na máxima, aos 2.472,54 pontos; e o Nasdaq também perdeu 0,04%, encerrando aos 6.387,75 pontos. A queda de hoje encerrou uma sequência de 10 sessões de ganhos do Nasdaq. Na semana, o Dow Jones perdeu 0,27%; o S&P 500 ganhou 1,19% e o Nasdaq subiu 0,54%.

As ações de tecnologia apresentaram um bom desempenho nesta semana. O setor de melhor performance no S&P 500 continuou a atrair investidores por sua habilidade de aumentar os ganhos em meio a um crescimento econômico morno. Na quarta-feira, o setor de tecnologia registrou recorde de pontuação pela primeira vez em quase 20 anos. Apesar do declínio de 0,1% hoje, ainda opera em níveis não vistos desde a bolha da internet.

As ações da Microsoft recuaram 0,6% nesta sexta-feira após registrar recorde ontem, apesar de reportar um salto no lucro depois do fechamento do mercado na quinta-feira, superando as expectativas do mercado. No começo da semana, a Netflix teve o melhor desempenho do ano após superar as estimativas de crescimento no número de assinantes.

Até agora, os balanços têm sido sólidos, disse David Lefkowitz, estrategista sênior da UBS Wealth Management Americas. “A leitura inicial aqui parece bem favorável”, completou. “Há sempre momentos de força e fraqueza nas temporadas de balanços, mas no geral temos visto mais força que fraqueza”.

Hoje, as ações da General Electric recuaram 2,9%, ficando entre as que apresentaram o pior desempenho do S&P 500 após a companhia reportar uma queda menor que a esperada nos resultados trimestrais.

O eBay viu seus papéis recuarem 1,5%, após a companhia de comércio eletrônico ter reportado ontem um balanço que veio em linha com as expectativas do mercado. (Com informações da Dow Jones Newswires)