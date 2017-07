Neste sábado (22/07), Athaíde avisa a Maria Pia que deixou Lígia. Ulla diz a Maria Pia que está apaixonada por Athaíde. Expedito revela a Gilda que Waldemir confessou que tinha um relacionamento com ela. Gilda afirma ao delegado que esteve na recepção durante a festa que ocorreu no hotel no dia do roubo. Sabine se surpreende quando Dom afirma que permanecerá no hotel para ajudar Eric. O advogado de Timóteo avisa que, em breve, ele deixará a cadeia por bom comportamento. Cássio questiona Timóteo sobre seu plano de fuga. Sabine pede a Tânia que fique de olho em Dom durante a reforma do hotel. Domênico observa Timóteo.