Brasil vence Holanda em 4 sets e fica perto da vaga na fase final do Grand Prix

A seleção brasileira feminina de vôlei levou um susto nesta sexta-feira, mas conquistou mais uma vitória no Grand Prix. O time de José Roberto Guimarães precisou de quatro sets para vencer o bom time da Holanda, por 3 a 1, com parciais de 25/17, 25/14, 18/25 e 25/19, no ginásio Aecim Tocantins, em Cuiabá (MT).

O resultado deixou a equipe brasileira mais perto da classificação à fase final do Grand Prix. Após começar o dia na quinta colocação, a seleção subiu para o quarto lugar, agora com 15 pontos. A Holanda está em terceiro, com a mesma pontuação. A Sérvia lidera, com 18, e os Estados Unidos estão em segundo, com 16.

Se mantiver esta posição ao fim desta fase de classificação, no domingo, o Brasil garante a vaga na fase final. Somente seis seleções avançaram à esta fase, sendo que uma das vagas já pertence à China, por ser a anfitriã da disputa final – no momento as chineses estão em sexto lugar na tabela.

Para o duelo desta sexta, Zé Roberto repetiu a escalação de quinta, com Roberta, Tandara, Natália, Rosamaria, Adenízia, Carol e a líbero Suelen. E, como aconteceu no jogo anterior, as brasileiras se destacaram no bloqueio. Foram 20 pontos neste fundamento, o dobro das holandesas.

O time brasileiro também errou menos. Foram 17 pontos cedidos ao rival, contra 20 das europeias. A maior pontuadora da partida foi uma brasileira, Rosamaria, com 18. Natália veio logo atrás, com 17. Pela Holanda, o destaque foi Celeste Plak, com 14 pontos.

Tirando vantagem de certo desentrosamento das rivais, a seleção brasileira começou bem nesta sexta. Abriu vantagem no início e ampliou a frente com certa tranquilidade. Fez 19/14 e fechou o set com oito pontos de vantagem: 25/17.

O segundo set teve início mais equilibrado. A Holanda conseguiu fazer um duelo mais parelho nos primeiros pontos. Mas logo o Brasil deslanchava no placar. Fez 20/12 antes de sacramentar o triunfo na parcial por 25/14.

O terceiro foi o set mais atípico da partida. Foi quando a seleção errou mais e cedeu espaço às holandesas, que fizeram 13/10, depois 20/15 e, então, 18/25. No quarto set, o Brasil retomou o domínio e desperdiçou dois match points antes de sacramentar a vitória em Cuiabá.

O time brasileiro pode confirmar a classificação à fase final em seu último jogo nesta fase. Será contra os Estados Unidos, às 10h10 de domingo (horário de Brasília), novamente na capital do Mato Grosso. Uma vitória garantirá a vaga na fase seguinte. As brasileiras poderiam avançar até mesmo com uma derrota, mas aí dependeriam de uma combinação de resultados.