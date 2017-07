Anthony Scaramucci, diretor de comunicação do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que Sarah Huckabee será a nova secretária de imprensa da Casa Branca.

O anúncio veio na esteira da renúncia de Sean Spicer, que se opôs à indicação do financista Scaramucci ao cargo. Spicer acumulava ambas as funções desde maio, quando Mike Dubke deixou a diretoria.

Scaramucci afirmou que o início no cargo de diretor se dará dentro de algumas semanas e disse que “adoraria” ter Spicer ao seu lado, “mas que ele preferiu sair”.

A mudança na equipe de comunicação de Trump acontece em um momento em que as pesquisas de opinião mostram a popularidade do republicano em baixa. Durante o anúncio, o novo diretor de comunicação não poupou elogios ao presidente.

“As pesquisas podem estar erradas”, disse Scaramucci. “Eu amo o presidente Trump e sou muito leal a ele”. “Estou aqui para servir o presidente e a população”. O substituto de Spicer ainda disse que não estaria no cargo se não tivesse um bom relacionamento com Trump.

Sobre o relacionamento do governo com a imprensa, Scaramucci disse que ele, pessoalmente tem empatia por jornalistas, mas não gosta de “fake news” (notícias falsas). “Sou super otimista e acho que Trump terá uma ótima relação com a imprensa”, afirmou.

O novo funcionário de Trump previu que o presidente vai “vencer na reforma da saúde” e que o republicano é a pessoa mais competente que ele conheceu. Ao lado de Scaramucci, Huckabee estamos focados em revogar o Obamacare e não vamos parar até conseguir

Ele ainda prometeu aos jornalistas que iria conversar com o presidente para que ele faça uma coletiva de imprensa. “acho que é importante para Trump expressar sua identidade”.