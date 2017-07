Tesouro Direto chega a R$ 46,7 bilhões em junho, alta de 42,3% em um ano

O estoque de operações do programa Tesouro Direto alcançou R$ 46,7 bilhões em junho, de acordo com balanço divulgado nesta sexta-feira, 21, pelo Tesouro Nacional. O montante representa um aumento de 2,3% em relação a maio e de 42,3% na comparação com junho do ano passado.

As aplicações no Tesouro Direto somaram R$ 1,451 bilhão em junho, enquanto os resgates totalizaram R$ 707,2 milhões. No total, foram 186.905 operações de investimento, com valor médio de R$ 7.766,18. A maioria da operações (77,8%) teve valor inferior a R$ 5 mil.

O número de investidores ativos no Tesouro Direto, ou seja, aqueles que realmente possuem aplicações no programa, chegou a 507.654 em junho. Com o aumento de 14.655 de usuários detentores de títulos no mês passado, o crescimento de investidores ativos chegou a 65,5% nos últimos 12 meses.

Já o número de investidores cadastrados aumentou em 53.440, chegando a 1,485 milhão de participantes. Em 12 meses, o aumento da base foi de 77,9%.

O título mais demandado pelos investidores em junho foi o papel o indexado à Selic, com uma participação de 44,3%. Já no estoque no programa, os títulos atrelados à inflação continuam na liderança, com 63,3% do total – equivalentes a R$ 29,5 bilhões.