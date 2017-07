A Coop (Cooperativa de Consumo) já está com inscrições abertas para o Ciclo de Palestras de agosto. A ação mensal é uma iniciativa pioneira no mercado varejista que permite aos participantes transformar os conhecimentos adquiridos em fonte ou complementação da renda familiar.

Para se inscrever no ciclo, o interessado deve entrar em contato com a Central de Relacionamentos da Coop (0800 772 2667). As vagas são limitadas e os cursos acontecerão nas unidades de Santo André (Queirós, Industrial, Perimetral, Pereira Barreto e Capuava), São Bernardo (Vianas, Joaquim Nabuco e Café Filho), Mauá, Diadema e Ribeirão Pires.

Em agosto, os cooperados poderão optar pelos temas: Alimentação saudável – cremes quentes e peixe; Almoço Dia dos Pais – Módulo I e II; Customização de toalha de mão com bordados com fitas; Customização – como transformar uma calça jeans em bolsa; Comida síria light; Faça e venda para festas – Bolo de chocolate creme e morangos e mini tortinha de limão francesa; Sabonetes artesanais; Festival de massas e molhos italianos – módulo I e II; Flor em crochê; Gastronomia saudável e Medley apresenta – aprenda a fazer porta-lápis customizando latinhas. A programação completa com horários está disponível em www.portalcoop.com.br.

A maior parte dos cursos é focada em artesanato e culinária. Somente em 2016 foram disponibilizadas 1.416 horas de cursos e palestras, que totalizaram 16.369 participações. Em 15 anos, este programa que leva o nome de Ciclo de Palestras já ministrou 16.526 palestras com 140.818 participações.