A Universidade Metodista de São Paulo está com matrículas abertas, até 1 de agosto, para alunos de regime especial no Mestrado e Doutorado em Educação. O candidato precisa apresentar diploma de graduação ou de mestrado para se inscrever nas atividades acadêmicas do Programa.

O aluno em regime especial é admitido por dois semestres letivos e pode cursar até duas disciplinas do Programa de Pós-Graduação em Educação por semestre, desde que haja disponibilidade de vaga. Neste regime, o estudante não tem vínculo permanente com o programa e se concorrer ao exame de seleção e for classificado para uma vaga, poderá requerer aproveitamento dos créditos concluídos.

As matrículas podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h30 na Central de Relacionamento, campus Rudge Ramos, São Bernardo (SP). Para mais informações, acessar o site www.metodista.br/poseducacao.