A Prefeitura de São Bernardo retomou a concessão do pátio de veículos e reestruturou o novo formato de administração do espaço, que não fará mais a cobrança somente em dinheiro das retiradas de automóveis, motos, caminhões e demais transportes.

O espaço passou a ser operado pela TB Serviços, Transporte, Limpeza, Gerenciamento e Recursos Humanos S/A, em substituição a Octágono Serviços, que teve seu vínculo prorrogado no fim da gestão antecessora sob suspeita de irregularidades.

Na análise da documentação, foram registradas falhas apontadas pelo atual corpo jurídico do Paço, como a ausência de pareceres da Secretaria de Administração e também da Procuradoria-Geral do Município, falta de aval da comissão de licitações e registro no TCE (Tribunal de Contas do Estado), bem como uso de papel timbrado da Secretaria de Transportes em desconformidade com a legislação municipal.

Além disso, os valores poderão ser pagos também por boletos e não somente em dinheiro. Outra vantagem é em relação às taxas. As diárias de carros leves foram reduzidas de R$ 61 para R$ 45. O valor para retirada é de R$ 400 e não mais R$ 497. No caso das motos, a cobrança agora é de R$ 300. Em relação aos pesados, a taxa para retirada de caminhão recuou de R$ 903 para 600 e a diária foi ajustada de R$ 138,25 para R$ 100.