Com a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na semana passada, os discursos de alguns políticos da região começaram a ser inflamados. A eleição de 2018 entrou fortemente na pauta da região, principalmente com a possibilidade de candidaturas tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. Essas e outras notícias são destaques no Rastilho, no RDtv, apresentação de Carlos Carvalho, Gustavo Baena e Samuel Boss. Confira os detalhes.

As visitas de João Doria em São Bernardo

Em menos de uma semana, o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), visitou São Bernardo por duas vezes. Primeiro no último sábado (15), quando realizou um discurso inflamado contra Lula. E na última quarta-feira (19), quando jantou com cinco dos seis prefeitos restantes no Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Nas duas oportunidades o tucano negou que pensa em uma possível candidatura a governador ou a presidente.

Morando se esquiva da possibilidade de candidatura em 2018

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), também vem adotando um discurso cauteloso em torno da possibilidade de ser candidato a governador. Mas nos bastidores, não escondeu de seus amigos a felicidade com a informação do jornalista Claudio Humberto de que Geraldo Alckmin (PSDB) vê com bons olhos a participação do são-bernardense na disputa pelo comando do Palácio dos Bandeirantes.

Mais uma doação de Auricchio na mira do MPE

A mais alta contribuição a campanha de José Auricchio Júnior (PSDB) para a Prefeitura de São Caetano também entrou na mira do Ministério Público Eleitoral (MPE). O valor doado foi de R$ 350 mil e foi feito pela senhora Maria Azira Garcia Correia. A equipe do RD procurou Maria que afirmou não conhecer o atual chefe do Palácio da Cerâmica.

Saulo crítica fim da obra do teleférico em S. Bernardo no RDtv

Em sua primeira entrevista após deixar o comando da prefeitura de Ribeirão Pires, Saulo Benevides, criticou o encerramento da obra do teleférico. E também revelou que apesar de ter buscado a reeleição oficialmente, nos bastidores trabalho para que Dedé da Folha (PPS) fosse eleito.

Teixeira considera que mudança de modal é ‘brincadeira’

Também ao RDtv, nesta semana, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) afirmou ser uma “brincadeira” o pedido dos prefeitos da região para mudar o modal da linha 18-bronze de monotrilho para BRT. Inclusive o assunto é destaque na versão impressa do RD, nesta semana.

PRB faz reunião regional e espera decisão de regras eleitorais

Durante um encontro regional do PRB, em São Bernardo, o presidente estadual da legenda, Sérgio Fontellas, afirmou que ainda espera a definição das regras eleitorais de 2018 para pensar nos nomes que disputaram uma cadeira na Assembleia paulista e na Câmara dos Deputados. Sérgio considera que caso o “distritão” ou a lista fechada sejam aprovadas, o partido será prejudicado.