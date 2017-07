O Sesc Santo André promove nos dias 23 e 30 de julho, às 8h (com concentração no estacionamento da unidade às 7h30), o programa “Na Rota do Pedal”, que visa aproximar o público-visitante da questão, por meio do uso consciente da bicicleta. O roteiro inclui um trajeto de aproximadamente 90 minutos e 25 km num percurso de ritmo suave, e trajeto sem grandes elevações.

Recentemente, a Prefeitura de Santo André reabriu a ciclofaixa de lazer aos domingos, das 7h30 às 13h30.

Para participar da atividade gratuita basta se inscrever pelo e-mail pedal@santoandre.sescsp.org.br . O evento é gratuito e não recomendado para menores de 16 anos.