Dados divulgados pela AES Eletropaulo, na região do ABC, revelam que o número de ocorrências do primeiro trimestre de 2017 reduziu em relação a 2016 – foram registradas 17,6% menos ocorrências. Entre os principais motivos de queda de energia na região estão quedas de galhos, objetos ou até mesmo árvores sobre a fiação elétrica, ou desligamentos programados para manutenção preventiva e melhorias na rede – no caso desse último, avisados com antecedência pela distribuidora aos clientes.

A empresa iniciou neste mês a operação do sistema PowerOn Advantage, um método avançado de gestão da rede de distribuição. A concessionária é a primeira empresa nacional a ter esse sistema, um dos recursos mais avançados em tecnologia para gestão de redes de distribuição.

Essa tecnologia possibilita aos técnicos da central de operações da distribuidora a visualização, supervisão e operação de equipamentos da rede por meio de dispositivos tele supervisionados para melhor análise e gerenciamento de ocorrências, em tempo real.

Segundo a empresa, o sistema pretende agilizar a abertura das ordens de serviço e antecipar as precipitações e oscilações na rede, além de diminuir o tempo de espera para restabelecimento de energia. A previsão é de que, até setembro deste ano, a implantação deste sistema esteja em funcionamento em toda a área de concessão da companhia.

Para a região, estão planejadas podas em árvores próximas à rede elétrica, instalação de​ religadores automáticos e a troca de trechos da rede elétrica convencional por rede compacta, mais robusta e menos suscetível a falhas no caso de contato de galhos e objetos com a fiação elétrica, além do novo sistema de gerenciamento de ocorrências em tempo real.