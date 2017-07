O guitarrista Edgard Scandurra e o vocalista Nasi (foto), da banda de rock Ira!, fazem apresentação neste sábado (22), às 20h, no Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano. A dupla traz o show Ira! Folk, espécie de edição limitada, que permite o público ver como nascem as canções que o Ira! tem no repertório. Ingressos R$ 160 pelo www.bilheteriaexpress.com.br.