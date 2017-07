Trocado por Camilo, Brenner é oficializado como reforço do Botafogo

O Botafogo oficializou nesta sexta-feira a contratação do atacante Brenner, que estava no Internacional. O jogador foi envolvido em uma troca com o meia Camilo, que foi para o clube gaúcho por empréstimo. A foto do atleta com a camisa alvinegra foi divulgada nas redes sociais do clube carioca.

Brenner, contratado pelo time gaúcho no início do ano passado, depois de se destacar pelo Juventude, é o artilheiro do Inter na temporada, com 13 gols marcados em 26 jogos. Ele tem contrato com o time gaúcho até 2020 e também interessou ao Nantes, da França. O Botafogo ficará com metade do porcentual de uma possível venda de Camilo e também com 20% de um eventual negócio que envolva Brenner.

O atacante iniciou a temporada como reserva, mas ganhou espaço com o técnico anterior, Antônio Carlos Zago. Mas o jogador caiu de rendimento e perdeu o posto de titular do ataque do Inter com a chegada de William Pottker. Ele não marca um gol desde 6 de abril, na vitória sobre o Cruzeiro de Porto Alegre, por 3 a 1, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho.

O jogador já participou do treinamento desta sexta-feira com os novos companheiros, no Rio, mas ainda não enfrentará o Atlético Goianiense, no domingo, às 19 horas, no Estádio Olímpico de Goiânia, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O restante do elenco botafoguense também treinou nesta sexta. Os atletas que participaram do empate em 0 a 0 contra o Atlético Paranaense, nesta quinta, na Arena da Baixada, fizeram uma atividade regenerativa. Os demais jogadores trabalharam com o técnico Jair Ventura em exercícios táticos e técnicos.