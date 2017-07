A peça 5 Homens e 1 Segredo é sobre um grupo de homens com pênis pequeno, vividos por Edwin Luisi, Roberto Pirillo, Carlos Bonow e Iran Malfitano e Claudio Andrade, que se reúnem toda semana no porão de uma igreja para falar do assunto. Dirigida por Alexandre Heinecke, com texto de Aloisio de Abreu, a comédia será no sábado (22) e domingo (23), às 20h30 e 19h, respectivamente, no Teatro Municipal de Santo André. Ingressos R$ 70 pelo www.bilheteriaexpress.com.br. 14 anos.