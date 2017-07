Real e Barça se enfrentarão pelo Espanhol 4 dias após Mundial de Clubes

O primeiro clássico entre Real Madrid e Barcelona no Campeonato Espanhol será disputado em dezembro, poucos dias depois de o clube madrilenho disputar o Mundial de Clubes, que será realizado entre os dias 6 e 16 de dezembro nos Emirados Árabes Unidos. A data foi revelada nesta sexta-feira, com a divulgação do calendário da nova edição do Espanhol.

A primeira partida entre ambos ocorrerá no estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, no dia 20 de dezembro. A proximidade das datas pode fazer o Real, que disputará o Mundial por ser o atual campeão da Liga dos Campeões, priorizar um dos eventos. O clube madrilenho poderia até poupar titulares importantes na competição organizada pela Fifa.

O segundo clássico entre os dois grandes do futebol espanhol está marcado para o dia 6 de maio de 2018, no Camp Nou, em Barcelona, na antepenúltima rodada da nova edição do Campeonato Espanhol.

A estreia do Real Madrid no Campeonato Espanhol será no dia 19 ou 20 de agosto, contra o La Coruña, fora de casa. Já o Barcelona receberá o Betis também em um destes dois dias. As datas serão especificadas pela liga que organiza o Espanhol nas próximas semanas.

A rodada de abertura do Espanhol terá também os seguintes jogos: Levante x Villarreal, Celta x Real Sociedad, Leganés x Alavés, Sevilla x Espanyol, Athletic Bilbao x Getafe, Málaga x Eibar, Girona x Atlético de Madrid, Valencia x Las Palmas.