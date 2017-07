Novo Mundo: Felício reaparece para aterrorizar Domitila e se alia a novo cúmplice

É bom Domitila (Agatha Moreira) preparar o coração, porque vem muita coisa (não necessariamente boa) por aí! E a primeira delas é a volta do marido, Felício (Bruce Gomlevsky), que já chega fazendo uma surpresinha em sua casa.

“Bem me disseram que você ganhou os favores do Príncipe. Nunca vi tantos luxos… Essa vida de amante vale mesmo a pena… Como seu marido, deveria ser tudo meu, mas aceito dividir com você, por igual”, ressalta, já dando a entender suas reais intenções.

É claro que ela não vai gostar dessa história, mas o marido faz logo ameaças.