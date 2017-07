Acreditamos que retomada tende a reduzir compensações com prejuízos, diz Rachid

O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, disse nesta sexta-feira, 21, que a arrecadação federal vem se recuperando e destacou o resultado positivo das receitas em junho. Dados divulgados na quarta-feira, pelo fisco mostram que as receitas no mês passado somaram R$ 104,100 bilhões, um aumento real – já descontada a inflação – de 3% em relação ao mesmo mês de 2016 e de 6,8% na comparação com maio deste ano.

Questionado sobre o ainda fraco desempenho do recolhimento do Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das empresas, e sobretudo do setor financeiro, Rachid disse acreditar que a retomada da economia tende a reduzir o volume de compensações das companhias que obtiveram prejuízos durante a recessão.

“E o setor financeiro estava com estimativas maiores no ano passado que forma objeto de compensação este ano. Esperamos uma trajetória ascendente no segundo semestre”, completou.