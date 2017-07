PF prende 10 pessoas por tráfico em uma semana no Aeroporto de Cumbica

A Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/Cumbica, apreendeu com passageiros de voos internacionais quase 50 quilos de drogas entre os dias 14 e 21 de julho. Os federais prenderam dez pessoas por tráfico. Desde o início do ano, a PF apreendeu mais de uma tonelada de drogas somente com passageiros que tentaram embarcar ou desembarcar de voos internacionais com drogas ocultas nas bagagens.

Na tarde desta quinta-feira, 20, uma passageira natural da Bielorrússia, de 38 anos, foi flagrada por policiais federais quando tentava embarcar em voo com destino a Lisboa com mais de 3 quilos de cocaína em pó escondida em embalagens de produtos descolorantes para cabelos. Os exames periciais preliminares constaram um alto grau de pureza da droga.

Já na madrugada desta sexta-feira, 21, policiais federais que atuavam na fiscalização de passageiros que embarcariam em voo com destino a Addis Ababa, na Etiópia, abordaram um passageiro natural do Peru. Como o homem demonstrou “muito nervosismo”, suas bagagens foram submetidas ao aparelho de raio-x.

No fundo falso de uma das malas foi localizada cocaína. Os peritos identificaram uma placa impregnada com a droga fixada nas estruturas da mala, cujo peso bruto somou mais de 4 quilos.