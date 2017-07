Após ser afastado da comissão técnica da equipe principal do São Paulo, duas semanas atrás, o ex-jogador e auxiliar Pintado (foto) foi demitido do clube. A saída foi definida nesta quinta-feira, após reunião com a diretoria.

O volante integrava a comissão técnica permanente do São Paulo desde o início do ano passado. Depois da demissão do técnico Rogério Ceni, no início de julho, ele chegou a comandar a equipe interinamente na derrota para o Santos, por 3 a 2, na Vila Belmiro.

Um dia depois, exatamente na chegada da comissão técnica de Dorival Junior, ele foi afastado do trabalho no time principal. Ele recebeu a proposta de trabalhar com a formação de atletas no centro de formação em Cotia, mas não ficou satisfeito com a ideia de trabalhar com a integração dos garotos ao time profissional. A saída foi em consenso.

Pintado tem longa história no clube. Ele atuou na equipe comandada pelo técnico Telê Santana no início dos anos 1990. Foi bicampeão da Copa Libertadores, em 1992 e 1993. E participou também da conquista do Mundial de Clubes de 1992. Pintado esteve vinculado ao clube entre 1984 e 1993.