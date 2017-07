São Caetano realiza edição especial do programa Bairro a Bairro em comemoração aos 140º aniversário. A edição acontece de 25 a 29 de julho, no bairro Fundação. Os atendimentos de saúde serão realizados em dois dias, a audiência com o prefeito terá formato digital e haverá o projeto Cidadão da História, que homenageará os moradores do bairro. A programação está no site da Prefeitura – www.saocaetanodosul.sp.gov.br