Fundador do Doutores da Alegria faz palestra no ParkShoppingSãoCaetano

Wellington Nogueira, fundador do Doutores da Alegria, dará palestra na terça-feira (25), no ParkShoppingSãoCaetano. Com apresentação exclusiva para os lojistas, o ator abordará o tema ‘A importância da alegria como potencializadora da criatividade e transformação’, com conteúdo que pode ser aplicado na vida pessoal e profissional. Criada em 1991, a associação já realizou mais de 1 milhão de visitas a crianças hospitalizadas.