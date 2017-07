Representantes da Acigabc (Associação dos Construtores, Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC) estiveram na Prefeitura de São Bernardo, no dia 10/7, para tratar da renovação do alvará e também do alvará provisório da entidade. Na oportunidade, o prefeito Orlando Morando solicitou à instituição parceria para reforma de um albergue na cidade. Para atender ao pedido, Marcus Santaguita, presidente da associação, pediu o croqui do imóvel para analisar o trabalho.