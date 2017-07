São Bernardo intensifica vacinação para hepatite B, Meningo C e HPV

A Prefeitura de São Bernardo intensificará a vacinação para a hepatite B, meningo C e HPV para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14, entre os dias 24 e 28 de julho, nas 34 unidades básicas de saúde. O objetivo é ampliar a adesão à vacinação, principalmente entre o público infanto-juvenil. Para se vacinar, basta ir até uma UBS, portando um documento com foto e a carteirinha de vacinação. Se for menor de idade, deve estar acompanhado dos pais ou de um responsável. O horário de funcionamento é das 7h às 17h.