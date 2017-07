A Prefeitura de São Bernardo intensificará a vacinação para a hepatite B, meningo C e HPV para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14, entre os dias 24 e 28 de julho, nas 34 unidades básicas de saúde. O objetivo é ampliar a adesão à vacinação, principalmente entre o público infanto-juvenil. Para se vacinar, basta ir até uma UBS, portando um documento com foto e a carteirinha de vacinação. Se for menor de idade, deve estar acompanhado dos pais ou de um responsável. O horário de funcionamento é das 7h às 17h.

Alvará

No dia 10 representantes da Acigabc (Associação dos Construtores, Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC) estiveram na Prefeitura de São Bernardo para tratar da renovação do alvará e também do alvará provisório. Na oportunidade, o prefeito Orlando Morando solicitou à instituição parceria para reforma de um albergue na cidade. Para atender ao pedido, Marcus Santaguita, presidente da associação, pediu o croqui do imóvel para analisar o trabalho.

Doutores da Alegria

Wellington Nogueira, fundador do Doutores da Alegria, dará palestra terça-feira (25), no ParkShoppingSãoCaetano. Com apresentação exclusiva para os lojistas, o ator discorrerá o tema A importância da alegria como potencializadora da criatividade e transformação’, com conteúdo que pode ser aplicado na vida pessoal e profissional. Criada em 1991, a associação já realizou mais de 1 milhão de visitas a crianças hospitalizadas.

Bairro a bairro

São Caetano realiza edição especial do programa Bairro a Bairro em comemoração aos 140º aniversário. A edição será no bairro Fundação. Os atendimentos de saúde serão realizados em dois dias, a audiência com o prefeito terá formato digital e haverá o projeto Cidadão da História, que homenageará os moradores do bairro. A ação acontece de 25 a 29 de julho. A programação está no site da Prefeitura – www.saocaetanodosul.sp.gov.br

Okupa Santo André

Santo André abriu nesta quinta-feira (20) as inscrições para o Okupa Cultura, programa que recebe propostas de ocupação de espaços culturais, entre 1º de setembro de 2017 a 30 de julho de 2018. A convocatória promove a cessão de locais e horários em equipamentos culturais do município para atividades, como ensaios, apresentações, exposições, lançamentos de livros e DVDs, palestras, cursos, oficinas, workshops, saraus e grupos de estudos. O edital está disponível no CulturAZ http://culturaz.santoandre.sp.gov.br/projeto/225/. Telefone 4433-0728.