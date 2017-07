Desde o início desta semana, as temperaturas baixaram bastante e está difícil encontrar alguém que não exagere na quantidade de roupas para sair de casa. Os termômetros de São Bernardo, por exemplo, chegaram a marcar 7ºC, com sensação térmica de 3ºC, na última terça-feira (18), de acordo com o AccuWeather. A previsão, no entanto, é que a situação melhore na próxima semana, mas os moradores da região não vão abandonar os cachecóis e toucas tão cedo.

Para driblar o frio intenso e evitar doenças, a dica é sair sempre agasalhado e evitar exposição ao vento. “Tenho feito chás e usado duas meias, cachecol e touca. Fico com as janelas sempre fechadas e lareira acesa”, conta Andréia Rocha, moradora do bairro Riacho Grande, em São Bernardo.

Apesar do início gelado, o fim da semana promete vir mais ameno – a máxima chega a 21ºC neste sábado, com mínima em 11ºC, segundo o Climatempo. Ainda assim, vale ficar alerta à noite, já que as sensações térmicas tendem a ser mais baixas.

Moradores em situação de rua

Os moradores em situação de rua sofrem bastante com as temperaturas mais baixas. As prefeituras têm ampliado as vagas em albergues, caso de Mauá, onde o acolhimento foi para 30 leitos mistos. Santo André agora conta com 110 vagas, 30 a mais do que em outras épocas do ano. Em São Bernardo as vagas foram para 170, além das 30 vagas provisórias e 50 de pernoite. (Colaborou Raíssa Ribeiro)