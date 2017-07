Consumo de energia elétrica da Celesc sobe 2,8% no 1º semestre

A Celesc Distribuição registrou aumento no consumo de energia elétrica de 2,8% no primeiro semestre deste ano em comparação com igual período do ano anterior, chegando a 12.266 GWh. Entretanto, no segundo trimestre, o consumo total (mercado cativo + livre) na área de concessão ficou em 5.769 GWh, queda de 2,0%.

Ainda de acordo com o boletim operacional da empresa, o número de unidades consumidoras atendidas ficou em 2.868.267 em junho deste ano, 2,3% acima de junho de 2016.

No semestre, o mercado cativo caiu 7,7%, para 8.161 GWh, e na comparação entre segundos trimestres a retração foi de 13,3% para 3.719 GWh. A classe residencial também teve queda no semestre, de 8,1% (1.268 GWh), mas apresentou alta no segundo trimestre, de 1,8% (2.959 GWh).

A classe de consumidores industriais cativos recuou 32,1% no semestre (1.297 GWh) e 33,3% (para 649 GWh) no segundo trimestre ante os mesmos períodos de 2016. Por sua vez, a classe comercial registrou queda de 8,3% de janeiro a junho, para 1.737 GWh, e de 12,9% no segundo trimestre, com consumo de 773 GWh.

O que cresceu foi o segmento de consumidores livres, 28,3%, para 2.050 GWh no segundo trimestre, e 32,8% no primeiro semestre ante igual período do ano passado, para 4.098 Gwh.