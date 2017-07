Advogados de Trump irão examinar equipe que investiga interferência russa

A equipe jurídica do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está avaliando potenciais conflitos de interesse entre os membros da equipe de investigação sobre a suposta interferência da Rússia, liderada pelo conselheiro especial Robert Mueller.

O advogado de Trump, Jay Sekulow, disse que os advogados do presidente “avaliarão constantemente a questão dos conflitos”. Uma pessoa com conhecimento do processo afirmou que esses esforços incluem a afiliação política da equipe de Mueller e o histórico de trabalho dos investigadores.

As revelações vêm em meio à mudança na equipe jurídica do presidente. O porta-voz Mark Corallo já não trabalha com a equipe e o advogado Mark Kaswitz, cujo escritório tem sede em Nova York, é visto como uma presença menor na operação, de acordo com duas pessoas com conhecimento do assunto. Fonte: Associated Press.