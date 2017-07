Obra ‘Hispanidade em São Paulo’ ganha reedição

A incansável curiosidade fez com que Aracy Amaral viajasse, em suas férias, para diversos países sul-americanos, nos anos 1970. O que ela buscava era encontrar as evidências da influência espanhola na arte e, principalmente, na arquitetura de cidades paulistas. O resultado foi o livro A Hispanidade em São Paulo, obra hoje clássica, mas esgotada e que ganha finalmente uma reedição, com o apoio do Itaú Cultural.

O ponto de partida foram os estudos realizados por Mário de Andrade, nos anos 1920, e Luis Sala, nos 1940, sobre as construções paulistas. “Havia uma tese que dizia ser São Paulo um núcleo isolado, sem ligações com outras culturas”, conta Aracy. “Mas, durante minha pesquisa, notei que não era tão isolado, pois havia um contexto entre o Paraguai, a Bolívia e outros países com a arquitetura de casas que então eram zona rural de São Paulo, como Butantã, Barueri, Cotia, São Roque, Caxingui.”

A reedição estimulou Aracy a obter fotografias melhores do que as que capturou nos anos 1970. “Eu era professora da FAU-USP, mas, como não era arquiteta de formação, tive de pesquisar em minhas férias”, lembra.