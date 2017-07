Dirigentes petistas e líderes de movimentos sociais que participaram do ato em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira, 20, em São Paulo, consideraram positivo o saldo da manifestação. Eles afirmaram que a manifestação ajudou a preparar o clima para o dia 2, quando o plenário da Câmara deve apreciar a denúncia criminal contra o presidente Michel Temer.

“Acho que foi uma mobilização boa, dentro da nossa expectativa. Estamos esquentando e no dia 2 vamos balançar a roseira desse (Michel) Temer”, afirmou o líder do PT na Câmara, deputado Carlos Zarattini (SP).

Para Guilherme Boulos, líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), o ato reuniu cerca de 30 mil pessoas e deve gerar novas manifestações no Brasil inteiro. “Até porque vão continuar os ataques. O Temer está querendo se salvar e eles querem recolocar a reforma da Previdência na agenda”, disse.

Líder do PT no Senado, Lindbergh Farias (RJ) afirmou que o calendário das próximas manifestações ainda não foi decidido, mas que o ato de hoje “demonstra uma revolta muito grande da gente que defende a democracia brasileira”. “Na nossa avaliação, isso é a continuidade do golpe, tirar o Lula do jogo é isso”, disse.

O senador também ironizou o aumento do PIS/Cofins para os combustíveis, anunciada pela equipe econômica do governo. “Isso é um escândalo, quero ver o que a turma dos patos amarelos vai falar”, disse Lindbergh, em alusão à campanha “Não Vou Pagar o Pato”, liderada pelo presidente da Fiesp, Paulo Skaf, a partir de setembro de 2015. “Eles diziam que não iam aumentar impostos. Essa coisa de aumentar imposto nesse momento desmoraliza de vez o governo e seu ministro da Fazenda”, completou.