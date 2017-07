Em entrevista ao canal RDtv, nesta quinta-feira (20), o ex-prefeito de Ribeirão Pires, Saulo Benevides (PMDB), parabenizou o prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), por deixado o Consórcio Intermunicipal Grande ABC. “Se fosse reeleito tinha feito a mesma coisa. Não tem como ficar lá, você paga muito e não tem retorno. Só tivemos algumas coisas quando o Luiz Marinho estava lá, pois ele tinha uma relação próxima com o governo federal, mesmo assim não veio nada para Ribeirão Pires”, afirmou o peemedebista.

Levantou

O recesso da Câmara de Mauá será levantado na próxima segunda-feira (24), quando ocorrerão duas sessões extraordinárias (9h e 11h) para debater projetos do governo de Atila Jacomussi (PSB). Serão três propostas para a área da educação para criação e denominação de escolas e também da Fábrica Integrada Educacional e Cultural (FIEC).

Aniversário

Na próxima terça-feira (25), às 19h, a Câmara de São Caetano promoverá a sessão solene em comemoração ao aniversário do município. Além dos trabalhos no Plenário dos Autonomistas, a Casa receberá iluminação azul durante a próxima semana e a exposição Retratos de uma época: a década de 1950 em São Caetano do Sul, da Fundação Pró-Memória.

Avaliação I

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o deputado federal Alex Manente (PPS/SP) afirmou que a partir da próxima semana fará sua avaliação do governo do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). A cada semana será tratado um tema. Não foi revelado se será diretamente em sua página no Facebook ou em outra mídia.

Avaliação II

Antes da avaliação, Manente informou que vai protocolar ofício na Prefeitura de São Bernardo para se colocar à disposição de Orlando Morando na busca de incentivos para o município. Esse protocolo será feito nesta sexta-feira (21). Voltando à avaliação, o popular-socialista disse que ficará atento na maneira em que dará sua opinião e que vai procurar as virtudes da atual gestão.

Lembrando

Há 10 dias, Alex Manente fez duras críticas à gestão de Orlando Morando, no RDtv, ao afirmar que o tucano investia muito em publicidade, uma das críticas que se fazia à gestão do ex-prefeito Luiz Marinho (PT). “Se gasta em propaganda na Globo e não tem remédio na UBS”, disse o deputado federal quando solicitado a avaliar o governo municipal.

Se fosse…

O presidente estadual do PRB, Sergio Fontellas, participou de evento do partido em São Bernardo, na última quarta-feira (19). Em determinado momento afirmou que com 30 mil votos faria um deputado federal, em 2014. Quando questionou o vereador são-bernardense Rafael Demarchi (PRB) sobre quantos votos obteve neste pleito, o republicano respondeu “32 mil”. “Se tivesse no PRB eu tinha mais um deputado”, lamentou Fontellas. Na época, Demarchi era filiado ao PSD e migrou para o grupo republicano em 2016.

Estadual

Para a disputa de deputado estadual, o PRB pensa em investir em nomes que foram bem nas eleições de 2016 como os candidatos a prefeito de Diadema Wagner Feitosa, o Vaguinho do Conselho, e de Ribeirão Pires Luiz Carlos Grecco. Os nomes só começam a ser definidos após outubro quando serão conhecidas as regras para as eleições de 2018.

Nos bastidores

Enquanto isso, nos bastidores políticos de Diadema, circula a informação de que o vereador Ricardo Yoshio (PRB), pode migrar para o PSDB caso o partido continue com o comando do grupo ligado a Orlando Morando. Essa não é a primeira vez que se fala de uma possível saída do médico, porém pesa desta vez o fato da amizade entre Yoshio e o presidente interino da legenda no município, Mamed Rasou Salem.

RDtv

Na próxima segunda-feira (24), às 15h, o presidente da Câmara de Santo André, Almir Cicote (PSB), será o entrevistado do RDtv e fará um resumo do primeiro semestre do Legislativo e também dos bastidores políticos do município. Na quinta-feira (27), o entrevistado será o presidente da Casa de São Bernardo, Pery Cartola (PSDB). A entrevista começa às 15h.