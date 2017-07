Debaixo de chuva, Sport goleia Atlético-GO por 4 a 0 e fica no G6 do Brasileirão

Mesmo com o gramado encharcado, com poças onde a bola não rolava por causa de muita chuva no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, o Sport conseguiu uma vitória tranquila por 4 a 0 sobre o lanterna Atlético Goianiense, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, voltou a entrar no G6 – a zona de classificação da Copa Libertadores – da competição nacional.

Com 24 pontos, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo subiu para o G6, um ponto acima do Palmeiras. O Atlético Goianiense, por sua vez, segue na lanterna com apenas oito. O time goiano não vence desde a sétima rodada, quando bateu o Avaí por 3 a 1. De lá para cá são oito jogos. Foi derrotado por Atlético Paranaense, Palmeiras, Vasco, Vitória e Atlético Mineiro e empatou com Santos e São Paulo.

A vantagem do Sport começou a ser construída logo aos seis minutos, quando o chileno Mena encontrou Patrick livre dentro da área e o volante completou para o gol, abrindo o placar. O Atlético Goianiense tentou reagir, mas apenas 12 minutos mais tarde voltou a ter a defesa vazada. Mena deu mais uma assistência, desta vez cruzando na cabeça de Diego Souza, que se antecipou ao volante Marcão e não perdoou.

Ainda no primeiro tempo, André recebeu cruzamento de Diego Souza, aos 40 minutos, e marcou o terceiro gol, praticamente sacramentando a vitória antes mesmo do intervalo.

Na segunda etapa, o ritmo do jogo caiu. Sem a necessidade de buscar o gol, o Sport passou a administrar a vantagem e, com as poças do gramado segurando a bola, a partida ficou marcada por muitos erros e poucas jogadas de perigo.

Mas em um contra-ataque, André avançou sozinho e encobriu o goleiro Klever, completando a goleada aos 34 minutos. Mesmo com chuva, a torcida festejou nas arquibancadas.

Os dois times voltam a campo neste domingo, pela 16.ª rodada. O Atlético Goianiense recebe o Botafogo no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, às 19 horas, enquanto que o Sport recebe o Palmeiras, na Arena Pernambuco, no Recife, às 16 horas.

FICHA TÉCNICA

SPORT 4 x 0 ATLÉTICO-GO

SPORT – Agenor; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Oswaldo Henríquez e Mena (Sander); Patrick, Rithely, Everton Felipe e Diego Souza (Rodrigo); Rogério (Lenis) e André. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

ATLÉTICO-GO – Klever; André Castro, Gilvan, Roger Carvalho e Breno Lopes; Marcão Silva (Silva), Igor (Everton Heleno), Paulinho (Andrigo) e Jorginho; Niltinho e Walter. Técnico: Doriva.

GOLS – Patrick, aos 6, Diego Souza, ao 18, e André, aos 41 minutos do primeiro tempo; André, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Rithely e Everton Felipe (Sport); Igor (Atlético-GO).

ÁRBITRO – Dewson Fernando Freitas (Fifa/PA).

RENDA – R$ 194.049,00.

PÚBLICO – 9.748 pagantes.

LOCAL – Estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE).