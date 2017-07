Em sua primeira entrevista após deixar o comando da Prefeitura de Ribeirão Pires, Saulo Benevides (PMDB) respondeu sobre vários assuntos no canal RDtv, desta quinta-feira (20). O peemedebista fez críticas ao fim da obra do teleférico e criticou a gestão do atual prefeito Kiko Teixeira (PSB), ao dizer que o socialista lhe aparenta “ainda perdido”.

Para Benevides, a oposição e a falta de investimento em comunicação fizeram com que a população não compreendesse a importância do projeto para o turismo do município. “Quando cheguei à Prefeitura (2013), existia um risco real para que Ribeirão Pires perdesse o título de Estância Turística, então o nosso governo foi audacioso e fez uma obra como essa. Mas veio uma crise que transformou uma obra de quatro anos em de oito anos, uma de oito anos para 12 anos. Esse foi o nosso azar”, explicou o ex-prefeito Saulo Benevides.

O projeto estava orçado em R$ 25 milhões e até a decisão para que a obra fosse desfeita, no último mês de junho, foi gasto R$ 1,8 milhão. Outros problemas também apareceram, como a falta de autorizações da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e também empecilhos com a AES Eletropaulo, pois parte do trajeto dos bondinhos, que passariam por cima da área de alta voltagem.

“Existiam vários empecilhos, mas também houve na construção do teleférico em Aparecida do Norte. O Ministério Público queria processar a Igreja e a Prefeitura, pois parte da obra passava por cima da (rodovia) Dutra. Mas tudo foi conversado e a obra está lá, bonita. Em Ribeirão Pires, queríamos fazer uma obra para mostrar a represa, uma visão panorâmica, linda. E era para trazer os turistas da Grande São Paulo”, disse Saulo Benevides.

Erro

O peemedebista não escondeu que, mesmo como candidato à reeleição, apoiou a candidatura de Dedé da Folha (PPS) nos bastidores. “Eu votei no 23”, falou Benevides, que admite ter errado na estratégia de ouvir seus aliados para disputar o pleito de 2016. Mesmo assim, considera que sua participação nos bastidores foi importante para que o popular-socialista chegasse ao segundo lugar.

“Foi feita uma pesquisa e o Dedé estava em terceiro, empatado comigo, e atrás do (Luiz Carlos) Grecco (PRB). Então eu, nos últimos 10 dias, disse aos meus apoiadores para fazerem uma campanha mais forte para o Dedé e deu resultado. Se não tivesse entrado na disputa e apoiado o Dedé desde o início, ele tinha ganhado”, completou.

Saulo Benevides concluiu a entrevista ao afirmar que não pretende ser candidato a prefeito ou a vereador, e que prefere trabalhar nos bastidores.