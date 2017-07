Faltam poucos detalhes para que a família Teixeira deixe o comando do São Bernardo Futebol Clube. Em entrevista ao RDtv (disponível no www.reporterdiario.com.br), o deputado estadual e ex-presidente do clube, Luiz Fernando Teixeira, afirmou que a decisão de entregar o time para outros mandatários ocorreu após “ameaças” da atual gestão da Prefeitura.

O imbróglio ocorreu desde o início do ano. Luiz Fernando afirmou que a gestão do prefeito Orlando Morando informou que cobraria R$ 150 mil por mês para que o clube utilizasse o estádio Primeiro de Maio. Segundo informação dos bastidores, outros atos ocorreram nos últimos meses, como a retirada dos equipamentos de som e a maca móvel.

Mas o principal motivo foi a presença do filho de Luiz Fernando, Thiago Ferreira, no comando do time. “Se mexer comigo, tudo bem, eu aguento, estou mais experiente e consigo entender, mas mexer com o meu filho não dá. Infelizmente vamos entregar o clube para que ele não acabe. Só digo para a torcida do Tigre que fizemos o melhor trabalho possível para que o nome da cidade fosse elevado”, afirmou.

Teixeira (foto) também considera que a disputa política/esportiva também afetou o clube dentro de campo e culminou no rebaixamento do time para a Série A2 do Campeonato Paulista. Atualmente o clube disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, e jogará a partida de ida contra o São José-RS, neste sábado (22), no estádio Passo D’Areia.

Faltam detalhes burocráticos para que a presidência do clube volte para as mãos de Edgard Montemor, atual diretor executivo do clube. A expectativa é que a mudança seja anunciada oficialmente nos próximos dias, no mais tardar na primeira quinzena de agosto. Procurada pelo RD, a Prefeitura não se posicionou sobre as falas de Luiz Fernando até o fechamento desta edição.

Durante a gestão de Ferreira o clube conquistou duas taças, o título estadual da Série A2, em 2012, e a Copa Paulista de 2013. Também disputou algumas edições da Copa do Brasil e por cinco anos se manteve na disputa da elite do Campeonato Paulista.