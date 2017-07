Únicos representantes do ABC na Taça Tupis 2017 – segunda divisão nacional, o S.B. Templários Rugby buscam apoio financeiro para bancar o sonho da disputa do Brasileirão. Ao RDtv, nesta quarta-feira (19), o presidente e vice do clube são-bernardense, Diego Martins e Alberto Bispo, respectivamente, retrataram as dificuldades dos amantes da modalidade.

“Nós buscamos as empresas para patrocínio, até conseguimos passar pela parte burocrática da Lei de Incentivo ao Esporte, porém não houve interesse. Até por isso tivemos a ideia de pedir ajuda através de uma vaquinha na internet”, disse Martins. O time tenta arrecadar R$ 15 mil até o dia 30 de novembro para pagar os custos com viagens e taxas do torneio nacional, através do site vakinha.com.br.

“O Rugby é um esporte em que as famílias participam, que as pessoas querem assistir, mas infelizmente é difícil viver da modalidade no Brasil. Mas temos amor pelo esporte”, comentou Bispo.