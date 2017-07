O cantor e compositor Tiago Iorc (foto) faz show nesta sexta-feira (21), às 21h, no Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano. Responsável pelos sucessos Eu amei te ver, Coisa Linda e Me Espera, com Sandy, Tiago consegue dialogar com grande público pela qualidade do trabalho. Troco Likes, novo disco com repertório autoral e seu primeiro álbum em português, fará parte do show. Ingressos R$ 160 e R$ 140, à venda pelo site www.bilheteriaexpress.com.br, ou no teatro, das 14h às 19h. Livre. Tels.: 4232-1237 e 4232-1294.

5 Homens e 1 Segredo

A peça 5 Homens e 1 Segredo é sobre um grupo de homens com pênis pequeno, vividos por Edwin Luisi, Roberto Pirillo, Carlos Bonow e Iran Malfitano e Claudio Andrade, que se reúnem toda semana no porão de uma igreja para falar do assunto. Dirigida por Alexandre Heinecke, com texto de Aloisio de Abreu, a comédia será no sábado (22) e domingo (23), às 20h30 e 19h, respectivamente, no Teatro Municipal de Santo André. Ingressos R$ 70 pelo www.bilheteriaexpress.com.br. 14 anos.

Ultrassônico

O Ultrassônico, banda do ABC aposta no rock and roll com pitadas de hard rock e punk rock. O grupo lança o clipe da música Nada a Perder que teve produção de Lampadinha e direção de Paulo Anhaia que, entre outras bandas, já trabalharam com Charlie Brown Jr, CPM 22 e Titãs. O videoclipe é o primeiro single do próximo álbum que está programado para o primeiro semestre de 2018.

Breaking e suas expressões

Quem gosta de hip hop e aprecia breakdance não pode perder a exposição fotográfica Breaking e suas Expressões, em cartaz no Shopping Praça da Moça, em Diadema, até 19 de agosto. A mostra é de autoria do fotógrafo, educador e B-boy (dançarino de breakdance), Laerte Rodrigues, conhecido como Sarará. A promoção inclui uma tarde dançante, dia 23, no melhor estilo James Brown.

Mulheres que somos

A exposição fotográfica Mulheres que somos está em cartaz até o dia 31, no SESC São Caetano. A mostra é o resultado de encontros da oficina Fotografia e Gênero: O que é ser mulher?, da fotógrafa e atriz Tatit Brandão, da Cia Janela do Coletivo. Dani Dias, Dani Torres, Domiraldo Loni, Elaine Santos, Fernanda Ocanto, Francine Machado, Lu Albuquerque, Nanda Barcello, Nara Cuccurullo, Paulo Gimenez, Priscila Gallo e Priscila Fucunari assinam os trabalhos. Gratuito.

Ira! Folk

O guitarrista Edgard Scandurra e o vocalista Nasi, da banda de rock Ira!, fazem apresentação sábado (22), às 20h, no Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano. A dupla traz o show Ira! Folk, espécie de edição limitada, que permite o público ver como nascem as canções que o Ira! tem no repertório. Ingressos R$ 160 pelo www.bilheteriaexpress.com.br.

Paranapiacaba

Em Santo André, a cantora Graça Cunha é uma das atrações do Fip (Festival de Inverno Paranapiacaba), no dia 29, às 18h, no Clube União Lyra Serrano. Graça fará releitura de grandes obras da soul music e jazz, ao homenagear nomes como Marvin Gaye, Michael Jackson, Ella Fitzgerald, Nina Simone e Sarah Vaughan. Em 2007, com seu primeiro CD solo, a cantora recebeu duas indicações ao Grammy Latino: Melhor CD de MPB e Artista Revelação.