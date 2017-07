Neste sábado (22), às 19h, será realizada a abertura do 11º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires, com apresentação da Orquestra Bachiana Sesi-SP, sob regência do maestro João Carlos Martins (foto). Com entrada gratuita, a apresentação será na Praça Central da Vila do Doce (rua Boa Vista, s/n, Centro).

O repertório da orquestra contará com composições clássicas de Beethoven, Bach e Mozart e também sucessos de The Beatles, Queen e de compositores brasileiros, como Adoniran Barbosa e Heitor Villa Lobos.

A apresentação será realizada por meio de parceria entre a FIESP e o SESI São Paulo, com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires. A programação do 11º Festival do Chocolate segue nos dias 28, 29 e 30 de julho e 4, 5 e 6 de agosto, no Complexo Ayrton Senna (avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Jardim Itacolomy).