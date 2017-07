Dow Jones e S&P 500 encerram em queda com tensão política; Nasdaq renova máxima

As bolsas de Nova York encerraram o pregão desta quinta-feira, 20, próximas da estabilidade, em dia de aumento da tensão política em Washington e com balanços no foco dos investidores. Ainda assim, o índice Nasdaq renovou a máxima histórica de fechamento.

O Dow Jones perdeu 28,97 pontos (-0,13%), terminando em 21.611,78 pontos. O S&P 500 cedeu 0,38 ponto (-0,02%), para 2.473,45 pontos. O Nasdaq avançou 4,96 pontos (0,08%), para 6.390,00 pontos.

Em dia de agenda macroeconômica fraca, os investidores na acentuação da crise política envolvendo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A agência de notícias Bloomberg divulgou mais cedo que o ex-diretor do FBI Robert Mueller, que comanda a investigação sobre o envolvimento de assessores de Trump com a Rússia, vai analisar uma ampla gama de transações dos negócios do presidente fora do país.

A possibilidade de ampliação das investigações ocorre na mesma semana em que Trump perdeu mais apoio entre os congressistas republicanos. Há o temor que a crise política atrapalhe a agenda pró-crescimento do presidente, que envolve investimentos em infraestrutura e cortes de impostos.

No noticiário corporativo, o destaque ficou para os balanços trimestrais. O lucro líquido da Visa foi de US$ 2,06 bilhões e da Microsoft foi de US$ 6,51 bilhões. Ambos foram publicados após o fechamento dos mercados.

Na sessão regular, as ações da Visa caíram 0,14% e as da Microsoft subiram 0,49%. Fonte: Dow Jones Newswires