Eurico Miranda afirma que não dificultará saída de Nenê caso surjam propostas

O presidente do Vasco, Eurico Miranda, garantiu em entrevista coletiva nesta quinta-feira na sede do clube, em São Januário, no Rio, que não irá se opor à uma eventual negociação para a saída do meia Nenê. O jogador pediu para não atuar diante do São Paulo por ter propostas de outros clubes.

“A situação do Nenê é simples. Disse que tinha uma proposta. Se aparecer, vai rescindir. Se não aparecer, ele tem contrato com o Vasco e suas obrigações. Foi a pedido dele (não atuar), dizendo que teria uma proposta. Não vamos colocar obstáculos”, afirmou o dirigente.

Eurico Miranda também negou que o jogador seja punido com um possível afastamento do elenco devido ao impasse e por não ter atuado na partida contra os paulistas, válida pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro e vencida pelos adversários por 1 a 0. No entanto, o mandatário vascaíno não acredita que o meia jogue neste domingo, às 19 horas, diante do Atlético Mineiro, em Belo Horizonte.

“Acho difícil (jogar no domingo). Tem que treinar na plenitude. Ele pediu um prazo até sábado para apresentar essa proposta. A hipótese do Nenê ficar encostado não existe. Não vamos nos opor a uma rescisão. Mas encostado ele não vai ficar, não tem punição nesse sentido. Poderá ter se depois a conduta dele levar a tomar uma posição, mas em princípio não”, frisou Eurico Miranda.

TREINO – Os jogadores vascaínos que participaram da partida contra o São Paulo fizeram atividades regenerativas nesta quinta-feira no Complexo Esportivo de São Januário. Os demais participaram de treinos físicos e táticos.

O Vasco buscará diante do Atlético Mineiro a primeira vitória fora de casa no campeonato nacional. O time está em uma posição intermediária na tabela de classificação, com 20 pontos, mas mantém um péssimo retrospecto como visitante. Foram quatro derrotas, um empate e apenas um triunfo (contra o Vitória), em jogos fora de seus domínios.