Velório de Marco Aurélio Garcia será amanhã na Assembleia Legislativa de SP

O velório de Marco Aurélio Garcia será realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), amanhã, a partir das 8h. Um dos fundadores do PT e ex-assessor especial para assuntos internacionais nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, Garcia morreu hoje em São Paulo, em sua casa, vítima de um ataque cardíaco, aos 76 anos.

Após o velório, que será aberto ao público, o corpo de Garcia será cremado, mas a família ainda não decidiu se a cremação será feita amanhã também ou no sábado. Gaúcho de Porto Alegre, onde se formou em Direito e Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Garcia era professor aposentado da Unicamp e vinha exercendo a função de conselheiro da Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT.