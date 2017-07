Willian tem lesão na coxa e desfalca o Palmeiras por até seis semanas

O atacante Willian, do Palmeiras, passou por exames médicos nesta quinta-feira e foi constatada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda que o deixará longe dos gramados de quatro a seis semanas. A contusão ocorreu durante a partida contra o Flamengo, na noite desta quarta-feira, no Rio de Janeiro.

Assim, o artilheiro do Palmeiras na temporada, com 13 gols, será desfalque na partida contra o Cruzeiro, quarta-feira, pela Copa do Brasil, e deverá ser baixa também no jogo contra o Barcelona-EQU, no dia 9 de agosto, pela Copa Libertadores.

No Campeonato Brasileiro, Willian será desfalque em pelo menos seis jogos caso fique apenas quatro semanas fora: Sport, Avaí, Botafogo, Atlético-PR, Vasco e Chapecoense. Confirmando o prazo de seis semanas, ele também se ausentará dos confrontos com São Paulo, Atlético-MG e Coritiba.

Para o seu lugar, o técnico Cuca conta com Borja e Deyverson, que deve fazer sua estreia neste domingo, na partida contra o Sport, em Recife.