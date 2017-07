Ibovespa cai 0,37% com influência de preços de commodities no exterior

A queda dos preços das commodities derrubou as ações da Vale e da Petrobras e foi determinante para o viés negativo do Índice Bovespa nesta quinta-feira, 20. O indicador chegou a subir 0,50% pela manhã, mas sucumbiu diante do desempenho negativo dessas blue chips, terminando o dia em queda de 0,37%, aos 64.938,01 pontos.

“A queda do minério foi bastante forte, principalmente à tarde, quando os índices futuros mostravam o insumo em queda em torno de 3%. Durante toda a tarde as ações da Vale seguiram bem de perto essas oscilações”, disse Luís Gustavo Pereira, analista da Guide Investimentos.

As ações da mineradora fecharam com perdas de 3,95% (ON) e de 3,71% (PNA). Pela manhã, a Vale divulgou seu relatório de produção do segundo trimestre de 2017, no qual apontou que foram produzidas 91,849 milhões de toneladas de minério de ferro, alta de 5,8% ante o mesmo intervalo do ano anterior.

Após fecharem no maior nível em seis semanas, ontem, os contratos do petróleo passaram a recuar, com alguns traders afirmando que o impulso recente dos preços está perdendo força. Na Nymex, em Nova York, o petróleo WTI para agosto fechou em queda de US$ 0,33 (-0,70%), a US$ 46,79 por barril. Na ICE, em Londres, o Brent para setembro caiu US$ 0,40 (-0,80%), a US$ 49,30 por barril. As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras recuaram 1,52% e 0,98%, respectivamente.

A expectativa pelo anúncio do aumento de impostos permeou os negócios durante todo o dia e teve pouca influência sobre os negócios. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, aguardou o fechamento dos mercados para oficializar o anúncio, que já havia sido em boa parte antecipado pela imprensa. O decreto assinado pelo presidente Michel Temer elevou as alíquotas de PIS e Cofins sobre combustíveis, como esperado. Foi anunciado ainda contingenciamento adicional de R$ 5,9 bilhões no Orçamento de 2017.

Entre as ações que fazem parte do Ibovespa, as maiores baixas ficaram com empresas da cadeia do aço, seguindo as quedas das commodities metálicas. Foram destaques Gerdau Metalúrgica PN (-4,48%), Bradespar PN (-3,74%) e CSN ON (-3,69%). Carrefour ON, que estreou hoje na bolsa, teve baixa de 0,67%, a R$ 14,90, e respondeu pelo maior volume de negócios, com R$ 509 milhões. O Ibovespa, com o resultado de hoje, passa a acumular queda de 0,76% na semana e alta de 3,24% em julho.