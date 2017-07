Manifestação de apoio a Lula já interdita Avenida Paulista na altura do Masp

Manifestantes já tomam as duas pistas da Av. Paulista, na altura do Masp, para o ato em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo “fora, Temer”, “Diretas Já” e contra as reformas trabalhista e da Previdência. Três quarteirões estão tomados.

O ato conta com dois carros de som e a presença de representantes da CUT, Sindicato dos Bancários, da UGT, PT, PCdoB e Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Foi exposta também uma enorme faixa com a inscrição “Eleição sem Lula é fraude”.

Está prevista a presença do próprio Lula, além da presidente do PT Gleisi Hoffmann. A ex-presidente Dilma Rousseff também era esperada. A Polícia Militar informou que não irá divulgar a estimativa de público.