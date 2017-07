Arqueóloga Niéde Guidon cancela participação na Flip

A arqueóloga Niéde Guidon teve que cancelar sua participação na próxima Flip, por razões de saúde, segundo a organização. A mesa 9 (Na Contracorrente), da qual ela participaria, permanece no programa principal, com a presença da jornalista espanhola Pilar del Río.

Os ingressos para a Mesa 9, que acontecerá no dia 28 de julho, às 17h15, conforme divulgado, continuam válidos, e também é possível solicitar reembolso até o dia 27 de julho – no local onde foi comprado; se pela internet, nos canais da Tickets for Fun (4003-5588 ou sac@ticketsforfun.com.br).

A Festa Literária Internacional de Paraty ocorre este ano entre os dias 26 e 30 de julho.