Série ‘Jogos Mortais’ está de volta no trailer do novo filme, ‘Jigsaw’

Depois de sete anos, a franquia de terror Jogos Mortais está prestes a voltar aos cinemas com um novo filme, intitulado Jigsaw, que ganhou nesta quinta-feira, 20, o seu primeiro trailer oficial.

No novo volume da série de filmes, novos jogos macabros são realizados e todas as evidências apontam para a participação do vilão John Kramer (Tobin Bell), o Jigsaw, que já está morto. Ou não?

“Você sabe o que acontece quando não se segue as regras”, lembra uma das vítimas no trailer.